Si conferma campionessa la pattese Claudia Mondello che, al “25ᴼ World Champion Festival”, si piazza sul podio dell’Hair and beauty congress, sezione trofeo “Vesuvio d’oro”.

Due le categorie per cui la diciannovenne ha gareggiato, aggiudicandosi un primissimo posto in “acconciatura da sera” e un secondo in “asciugatura femminile”. Su di lei, già alte le aspettative, essendo stata tra le più giovani selezionate d’Italia partecipando nel 2018, a soli 14 anni, al Campionato Internazionale Coppa D’Europa della Coiffure ed Estetica. Lo scorso anno, invece, era stata la volta di un podio mondiale, posizionandosi al terzo gradino dell’“Evening Gala”.

Una passione coltivata da autodidatta, che si profila sempre più come una straordinaria virtù creativa, riconosciuta dal C.A.T. (Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure) di cui la pattese fa parte, oltre che al qualificato gruppo Mix-Art. A prestarsi come modella l’amica, anche lei pattese, menzionata tra i ringraziamenti a caldo della vincitrice. «Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno supportata sempre, in particolare tutta la mia famiglia e la mia modella Valeria Olivo che – scherza così Claudia Mondello – più che altro mi ha sopportata».

Ma il ricordo più emozionante è stato rivolto alla zia della campionessa, l’indimenticata Enza Mondello, sempre impegnata in prima linea e per questo costantemente ricordata anche dalle numerose associazioni attive sul territorio, a cui mancano il supporto fattivo e l’entusiasmo della giovane venuta a mancare troppo presto. «Un grazie speciale va a mia zia che sono sicura abbia fatto il tifo per me anche da lassù».