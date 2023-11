Dopo la buonissima riuscita della due giorni dedicata alla prevenzione del tumore al seno grazie alla H e C Medical, l’Amministrazione Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea continua a prestare parecchia attenzione alla salute dei suoi concittadini.

In questo ambito si inquadra la giornata riservata allo Screening Cardiologico Gratuito in programma presso i locali del Municipio domenica prossima, 5 novembre, a partire dalle ore 9.00. Per prenotarsi è possibile rivolgersi ai propri medici di base.

Lo screening, eseguito da specialisti cardiologi, è aperto a tutta la cittadinanza ed è organizzato dal Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto (presieduto dalla dott.ssa Nadia Rivetti) e dal Leo Club di Barcellona Pozzo di Gotto (presieduto da Matilde Accetta) con il patrocinio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

Nell’ambito della giornata di prevenzione cardiovascolare, si terrà anche un momento di informazione sanitaria e promozione della salute. Il dottor Carmelo Coppolino relazionerà su “Ipertensione arteriosa, un killer silenzioso”, mentre il dottor Luigi Rivetti terrà un relazione su “Quando il cuore traballa: le aritmie cardiache. Perché? Cosa fare?”.

“Dopo il prezioso momento di informazione e prevenzione in ambito senologico dello scorso fine settimana, domenica prossima ci occuperemo di cuore e problemi cardiologici grazie al sostegno dei Lions e dei giovani del Leo Club che hanno deciso di organizzare questo evento nel nostro territorio comunale – ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta – Invito la cittadinanza a partecipare in massa. Le visite, eseguite da bravissimi specialisti, sono del tutto gratuito e possono rappresentare un valido strumento nel contrasto alle patologie cardiache”.