Il Comune di San Marco d’Alunzio, con la Delibera di Giunta Municipale n. 228 del 30 Ottobre 2023, ha deciso di aderire alla costituenda “Rete dei Musei Comunali della Sicilia“, promossa dall’ANCI Sicilia.

Alla data del 16 Ottobre scorso avevano manifestato l’interesse, per prendere parte a questa Rete lanciata dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 98 enti comunali per un totale di oltre 200 Musei. Risulta a riguardo già attivo il portale “Rete dei Musei Comunali Siciliani“, all’interno del quale è previsto uno spazio dedicato per ogni sito museale.

Gli obiettivi principali, che si propone di attuare l’ANCI Sicilia con la creazione della “Rete dei Musei“, sono: attivare una stretta collaborazione tra musei e spazi espositivi, siti negli enti locali della Regione Siciliana, per il coordinamento delle attività di promozione, comunicazione e gestione, per migliorare la sostenibilità finanziaria ed ampliare la missione culturale dei singoli musei; promuovere e qualificare il rapporto tra i musei e il contesto territoriale in cui sono inseriti, al fine di migliorare la percezione del patrimonio storico, artistico ed ambientale dei Comuni presso la collettività; promuovere intese con altri enti pubblici quali la Regione Siciliana, i Ministeri e le Soprintendenze, finalizzate a favorire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali; favorire il sostegno e lo sviluppo delle realtà minori; promuovere iniziative per diffondere la fruizione pubblica dei beni; ricercare economie di scala e forme di potenziamento della produzione culturale e di potenziamento della produzione culturale e di razionalizzazione dell’offerta museale, in sinergia con le politiche del turismo, dell’ambiente, dell’istruzione e della formazione professionale.

L’adesione alla costituenda “Rete dei Musei” impegna l’ente a: collaborare con le proprie strutture organizzative alla realizzazione delle finalità della Rete; garantire la partecipazione dei propri referenti, partecipando ad attività, incontri formativi ed informativi; promuovere l’integrazione della Rete con altri servizi dell’ente, che possono essere di ausilio alle attività nell’ambito del turismo, della Scuola, della formazione professionale e dell’ambiente; concorrere ai progetti e alle attività portate avanti dalla Rete; autorizzare l’ANCI Sicilia ad utilizzare il logo del Comune, dei Musei e degli spazi espositivi aderenti; riportare nel proprio sito istituzionale il banner del portale “Rete dei Musei Comunali Siciliani“; consentire ai rappresentanti di ANCI Sicilia l’accesso al Museo e agli spazi espositivi e la consultazione della relativa documentazione; aderire nei giorni, che saranno individuati dall’Assemblea consultiva della Rete, alle giornate di inaugurazione e promozionali, prevedendo l’apertura gratuita o a prezzo ridotto dei siti individuati e la loro apertura, anche in orari diversi da quelli previsti.