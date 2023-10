Sono stati proposti dal gruppo di maggioranza “Sant’Agata Futura” dieci emendamenti alla bozza di nuovo regolamento di gestione dei parcheggi a pagamento.

I consiglieri Alberto Ferraù, Daniela Pilato, Ivanboris Sberna e Antonio Vitale, hanno sollecitato in particolare il dimezzamento delle tariffe per gli abbonamenti agevolati ai residenti, la tolleranza gratuita di dieci minuti, l’esenzione dal pagamento della sosta, senza limiti di tempo, per medici di base in visita domiciliare, portavalori, servizi pubblici, ufficiali giudiziari ed amministratori comunali in servizio. Proposta inoltre la reintroduzione del “rosapass” con esenzione per le donne in stato di gravidanza o prole fino a due anni e l’eliminazione del pagamento nei festivi d’estate sul lungomare.

“Le modifiche vanno nella direzione della riduzione dei costi per i cittadini e di una gestione più equilibrata del servizio”, hanno sottolineato i consiglieri proponenti auspicando “ampia convergenza e condivisione politica”.