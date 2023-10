Dopo tanti sforzi alla fine è arrivata anche la gratificazione istituzionale, di quelle che difficilmente dimentichi.

L’Organizzazione, gli autori e i moderatori dei vari eventi che, negli anni, hanno caratterizzato “Notturno d’Autore”, sono stati invitati e ricevuti al Quirinale dal Consigliere Giovanni Grasso.

“È stata una grande emozione ed un riconoscimento meraviglioso dopo i tanti sacrifici fatti. La nostra è ormai una delle rassegne che ha maggiore credibilità in Italia e questo ci spinge ad andare avanti per continuare in questo progetto culturale ormai punto di riferimento per l’intero territorio dei Nebrodi” ha dichiarato Lucia Franchina che, insieme a Francesca Pietropaolo (insieme nella foto di seguito), coordina la rassegna.

Presenti, oltre alle due curatrici, anche Totò Mangano, la direttrice Enza Raimondo e Vito Clemente, direttore generale del Marina di Capo d’Orlando, location tradizionale degli eventi letterari.

Al Quirinale anche i responsabili dell’associazione “Pink Project”, i dirigenti scolastici Rita Troiani di Capo d’Orlando e Leon Zingales di Gioiosa Marea.

“Notturno d’Autore”, negli ultimi anni, ha coinvolto anche il Comune di Ficarra grazie ad una proficua collaborazione con l’amministrazione guidata dal sindaco Basilio Ridolfo e dall’assessore alla cultura Mauro Cappotto.

Tanti i nomi di prestigio che negli anni hanno accolto l’invito di Lucia Franchina e, nell’ultima edizione, al porto paladino hanno presentato i propri libri scrittori del calibro del magistrato Nicola Gratteri, neo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i giornalisti Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola di Report, e Emma D’Acquino conduttrice del TG1 delle 20.

Ma anche Giovanni Chinnici, figlio del giudice Rocco ideatore del “pool anti mafia”. Negli anni hanno aderito all’iniziativa anche Pietro Grazzo, Claudio Loiodice, L’ex ministro Minniti, Roberta Villa, Gherardo Colombo e Mario Giordano.