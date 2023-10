Lo Scirocco forte della scorsa notte si è calmato e tra poco cederà il posto al Ponente, ma intanto continuano a bruciare le colline intorno a Piraino.

Stamattina impegnati sul fronte di fuoco ci sono due Canadair e un elicottero. Il fuoco si propaga da due lati, avendo raggiunto l’area sovrastante San Costantino. Si sta lavorando alacremente per lo spegnimento delle fiamme che stanno divorando ettari di macchia mediterranea. Diverse squadre sono tuttora impegnate per soccorrere la popolazione e domare le fiamme che minacciano il centro abitato. Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Patti, Letojanni, MIlazzo e del distaccamento cittadino Nord.

Per le necessità connesse alle esigenze di soccorso nell’area in questione la Direzione regionale VVF per la Sicilia ha disposto l’invio di due ulteriori squadre dai comandi VVF di Palermo e di Enna.; Inoltre già dalle prime luci dell’alba sono attivi due Canadair VVF( CAN21 e CAN25) l’elicottero Eriksson S64 coordinati da DOS ( Direttore Operazioni di Spegnimento) della Forestale e dei Vigili del Fuoco. Allo stato attuale le fiamme hanno interessato una superficie di circa dieci ettari di macchia mediterranea e di bosco coinvolgendo, chiaramente, la fauna; Inoltre le fiamme si sono propagate ad alcune autovetture e a zone rurali antropizzate.