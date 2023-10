Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.

Questa la formazione barcellonese: Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre.La due giorni ha avuto inizio con la fase a gironi. I nostri erano nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens. La squadra di capitan La Torre fa un percorso netto ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, piazzamento favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. La prima partita della domenica, giornata dedicata alla fase finale del torneo, dapprima vede i nostri contrapporsi ai greci dell’Olympia, superati per 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. Si arriva quindi in semifinale contro il blasone maltese Valletta: un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti. Due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre ribaltano la situazione regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale. Qui ad attendere i ragazzi di capitan La Torre c’è un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, in perfetta parità per i primi 5 minuti di gioco, si evolve a vantaggio degli avversari che alla fine riescono ad avere la meglio per 4-0. In ogni caso si evidenzia un’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio d’Europa.

Grandissimo risultato per il CT Barcellona che si laurea vicecampione d’Europa di Calcio da Tavolo. Il club barcellonese ha disputato per il secondo anno consecutivo la Champions League. La manifestazione si è tenuta a Mons, in Belgio.