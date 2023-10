Lo Scirocco imperversa e le fiamme continuano a fare paura in contrada Salinà di Piraino.

Il vento spinge e alimenta il fuoco. Alla nostra redazione è giunto un appello he facciamo rimbalzare.

Nella contrada c’è bisogno di aiuto per spostare i cani e i gatti per precauzione, il fuoco è in prossimità di un’abitazione, l’aria è irrespirabile e il vento di scirocco spinge le fiamme in direzione proprio dell’abitazione.

Viene richiesto uno stallo provvisorio per questa notte, qualsiasi cosa andrà bene, l’importante è metterli al sicuro.

Chiunque possa aiutare chiami Celestina Princiotto 3294534227