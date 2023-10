Ultimo giorno di ottobre all’insegna di cielo nuvoloso. Non si escludono possibili deboli piogge pomeridiane, specie nell’area tirrenica.

Scendono le temperature durante il giorno, dopo l’aumento legato alla Scirocco. I venti gireranno a Ponente dalla mattinata e tali resteranno, in maniera moderata, per tutto l’arco del giorno. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà mosso e lo Jonio poco mosso.