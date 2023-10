Fortunato esordio per il mercatino del riuso presso i Giardini Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ieri è andata in scena la prima che ha visto tanti visitatori recarsi presso la villetta di piazza San Sebastiano. Diciotto stand di altrettanti espositori hanno ricevuto la visita di tanti curiosi. Oggetti per anni in disuso potranno trovare nuova vita.

Anche i privati cittadini – ha ricordato l’Assessore Salvatore Coppolino – potranno esporre la loro merce usata dietro una semplice richiesta al Suap e rivendere tutto ciò che non usano più.