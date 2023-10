“Una soddisfazione poter rimarcare lo straordinario lavoro di squadra che accomuna tante realtà del territorio, schierate in prima linea per garantire la continuità di un evento che appartiene oramai alle nostre tradizioni: la sagra della castagna”.

Con queste parole il Sindaco di San Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante, annuncia la prossima edizione, la 25esima, della “sagra della castagna”.

Un quarto di secolo di semplicità, dove la castagna sarà al centro dell’evento, accompagnata da altre aree di degustazione di produzioni fitalesi come olio, miele e altri prodotti tipici.

Un evento che si aggiunge ai tanti organizzati quest’anno nel comune montano.

I numerosi visitatori, che affolleranno il borgo, potranno così conoscere le bellezze artistiche e architettoniche di San Salvatore di Fitalia.

Tra queste la Basilica Maggiore del SS. Salvatore, la Matrice chiesa Santa Maria Assunta, ma anche il Santuario San Calogero, il Museo delle tradizioni religiose, il museo all’aperto diffuso con mourales realizzati da Mattoni, un percorso di opere d’arte in ferro, le saracinesche come quadri, le opere in legno realizzate con la motosega.

Ci sarà anche l’opportunità di provare il volo con parapendio e godere delle bellezze naturalistiche uniche del territorio.

Una giornata perfetta per poter assaggiare prodotti unici e scoprire i tesori di San Salvatore di Fitalia.

“Un ringraziamento va alla Pro Loco San Salvatore di Fitalia e al suo presidente Stefania Costante, al direttivo, ai componenti e a tutte quelle persone che, attraverso la propria dedizione, sono impegnati nei preparativi per garantire al pubblico un’esperienza piacevole e completa” ha concluso Pizzolante.