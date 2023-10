in Patti , Sport

Patti: La Saracena Volley vince 3-0 con il Catania Volley e sfata il tabù Pala Serranò – VIDEO

La compagine locale già pensa al prossimo match di domenica prossima a Catania contro il Cus Catania per provare a fare un ulteriore balzo in avanti in classifica

- Giovanni Palmeri Tempo di lettura: 1 minuto

Con una prova corale, la Saracena Volley conquista la prima vittoria in casa contro il Catania Volley e si piazza al quinto posto in classifica con 8 punti. Al Pala Serranò, dopo il primo set giocato punto a punto, la compagine locale prende le distanza dalle ospiti che cercano in tutti i modi di rientrare in partita nel tentativo di conquistare un set, senza riuscirci. Una prestazione maiuscola di tutta la squadra che fa ben sperare, ha detto la schiacciatrice Marika Costabile a margine della partita di coach, intervistata insieme al coach della Saracena Domenico Fazio e Maurizio Lopis del Catania Volley. A fine partita è stata festa grande per il capitano Desy Tumeo e le compagne che già pensano al prossimo match di domenica prossima a Catania, quando alle ore 18,30 incontreranno il Cus Catania, nel tentativo di fare un ulteriore balzo in avanti in classifica, superando proprio le etnee. Please enable JavaScript play-sharp-fill Leggi anche Patti: Appicca il fuoco a un’auto dopo essersi introdotto in un cortile, arrestato 63enne Patti: Lesioni a un poliziotto, 49enne ai domiciliari

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram