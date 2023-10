Il Comune di Oliveri, citato in giudizio dalla BFF Bank, non dovrà pagare circa 300.000 euro. La BFF Bank spa, secondo il giudice, non ha dato prova dell’esistenza di un contratto stipulato in forma scritta riguardo alle cessioni di credito da parte di Hera Comm s.r.l.

Da qui il soggetto che ha acquistato il credito non può richiedere il pagamento delle prestazioni eseguite dalla cessionaria in assenza di contratti stipulati in forma scritta, che comunque risultano essere nulli per mancanza della necessaria copertura finanziaria. Per questo motivo il comune di Oliveri, difeso dall’Avvocato Antonino Criscì del Foro di Messina, non dovrà pagare quasi 300 mila euro. Così ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Patti Giuseppe Puglisi.

Il Giudice ha ritenuto fondate le eccezioni di merito sollevate dalla difesa del Comune di Oliveri, rilevando che è mancata la prova dell’esistenza del contratto stipulato in forma scritta riguardo alle cessioni di credito da parte di Hera Comm s.r.l. La BFF, infatti, si sarebbe limitata a produrre in giudizio solamente le fatture commerciali e nessun altro contratto o altro atto idoneo ad esternare la volontà contrattuale nelle forme prescritta ad substantiam. Le fatture non hanno valore probatorio, poiché non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo.

La Banca attrice ha prodotto le fatture, ma non ha dato prova dell’esigibilità e certezza di questi crediti, in quanto manca una delibera comunale di impegno di spesa e di copertura finanziaria. Per questi motivi è stata anche rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento rispetto a tutti i crediti.

Con questi presupposti il comune di Oliveri, oggi nella difficile condizione di dissesto economico finanziario, nulla deve. Il giudice monocratico del tribunale di Patti Dott. Puglisi ha anche disposto la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’Ente Comunale.