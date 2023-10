Si svolgerà Domenica 5 Novembre, con la partenza prevista in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone, il terzo Raduno Nazionale FIF (Federazione Italiana Fuoristrada) organizzato dal Club Lions Nebrodi 4×4.

Il Raduno, sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Capri Leone, consentirà la partecipazione solamente alle vetture in regola con il Codice della Strada, munite di gomme da fango e di marce ridotte; gli organizzatori prevedono la presenza del proprio staff su tutto il percorso. La partenza e l’arrivo avverranno dallo stesso punto con premiazione (in Piazza Gepy Faranda); il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 7:30 e la partenza del primo equipaggio alle 9:00.

Lo scorso anno anno hanno preso parte al Raduno FIF quasi 180 equipaggi, provenienti da tutte le province siciliane, e in questa terza edizione è prevista anche la presenza di equipaggi dall’estero. Il Raduno si articolerà in un tragitto di 56 Km, con una sosta a metà percorso che attraverserà, oltre al Comune di Capri Leone, anche i Comuni di Torrenova, Mirto, San Salvatore di Fitalia e Tortorici. Al rientro, presso la palestra in Contrada Valle Santa a Rocca di Capri Leone, verranno offerti un rinfresco e una mega torta ai partecipanti. Per chi volesse partecipare al Raduno, è obbligatoria l’iscrizione ai Club associati alla Federazione Italiana Fuoristrada (FIF); per info e dettagli ci si potrà rivolgere ai contatti presenti nella locandina pubblicitaria dell’evento.