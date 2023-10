Si sono giocati nel weekend i match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino” e il Rosmarino ha superato in trasferta il Valle del Mela 1-0, con una splendida rovesciata di Antonino Frisenda al 92′.

Il centrocampista della formazione di Militello Rosmarino ha segnato la rete decisiva in pieno recupero, dopo una gara ricca di occasioni da entrambe le parti. Al Comunale di Giammoro il Valle del Mela nella prima frazione di gioco colpisce un palo con Giordano al 12′ e si rende pericoloso al 45′ con Trimboli, la cui conclusione viene respinta dal portiere ospite Di Pane. Al Rosmarino viene invece annullata una rete di Galati e al 21′ Frisenda in area di rigore non trova il pertugio giusto per calciare a rete. In apertura di ripresa il Rosmarino va vicino al vantaggio con Giuttari e il portiere locale Scibilia si supera in corner. Il centrocampista del Valle del Mela Sciliberto per due volte spreca il vantaggio, calciando prima a fil di palo e non raggiungendo dopo un tiro cross. Sui titoli di coda il Rosmarino si aggiudica l’incontro con Frisenda, che con la sua rovesciata non lascia scampo a Scibilia. La partita di ritorno si disputerà la prossima settimana al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone.

Nelle altre gare di andata degli ottavi di Coppa, dopo il successo esterno della Pro Mende 2-1 contro il Città di Galati nell’anticipo di Sabato, vittorie per Città di San Vito lo Capo, Riposto, San Giorgio Piana, Vittoria e Priolo Gargallo. Il Città di San Vito lo Capo ha battuto in casa 3-1 la Parmonval, con le reti di Abdul e Rosone e un autogol, il Riposto si è imposto in trasferta sul Città di Aci Sant’Antonio con lo stesso risultato, grazie alla tripletta di Fisichella, il San Giorgio Piana ha superato 2-0 il Casteltermini con la doppietta di Carioto, il Vittoria ha avuto la meglio 2-1 sul Città di Avola con i gol di Diop e Floridia, mentre il Priolo Gargallo ha vinto nettamente 5-0 contro il Misterbianco, con le reti di Fruci, Monterosso, La Delfa, Bonaccorso e Cassia. E’ finito infine in parità 1-1 il match tra Valdinisi Calcio e Santa Domenica Vittoria, con il vantaggio ospite siglato da Saccullo e il pareggio dei locali nel finale di Ghartey.