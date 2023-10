È stata una domenica mattina davvero particolare per oltre 100 partecipanti alla “camminata della salute per la prevenzione” a Capo d’Orlando.

Camminare regolarmente è un modo efficace per mantenere il corpo sano e prevenire molte malattie.

Ieri, domenica 29 ottobre, si è svolta l’iniziativa per promuovere la consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita attivo e per prevenire le malattie attraverso l’esercizio fisico.

L’evento è stato organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Capo d’Orlando e dall’associazione Bucaneve ODV.

Inoltre, sempre domenica, un nuovo simbolo di prevenzione è stato inaugurato a Capo d’Orlando.

É stata, infatti, installata una panchina rosa realizzata da Sara Percacciolo per sensibilizzare sulla prevenzione e l’autocura.

Questo luogo speciale ricorda di prendersi cura di noi stessi e di fare regolarmente controlli per la nostra salute.

“Ringrazio tutte le persone che numerose hanno partecipato stamattina alla Camminata della salute. Non è stata una competizione ma un modo per essere vicini a tutte le donne che stanno lottando contro il tumore al seno e per promuovere e divulgare la prevenzione che è lo strumento indispensabile per il successo di guaribilità. L’evento ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura della propria persona iniziando con corretti stili di vita. Ringrazio Angela Bontempo Presidente della la Commissione delle Pari Opportunità di Capo d’Orlando e tutti i componenti per la collaborazione” ha dichiarato Daniela Micale, presidente Associazione Bucaneve ODV.