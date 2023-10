Non si chiamerà più Via Cunettone Coperto, almeno per un tratto. La porzione dal Lungomare fino all’incrocio con Via Collodi adesso porterà il nome del poeta prof. Manlio Sindoni che fu medico e docente universitario.

La proposta è venuta da una memoria storica della vita spadaforese, il professore Franco Alacqua, storico insegnante di generazioni di spadaforesi presso la Scuola Media “Giuseppe Verdi”, e oggi ancora un prezioso scrigno di ricordi in ambito sociale, sportivo e culturale. Da lui è partito l’impulso necessario per dedicare quel tratto di strada all’illustre spadaforese, autore di splendide liriche contenute nelle raccolta “L’Albero della Vita” e la “Piccola Antologia della Vecchia Spadafora”.

In particolare, quest’ultima raccolta si distingue per un tuffo nel passato della cittadina tirrenica di cui passa in rassegna caratteristiche, paesaggi, panorami, scorci di vita e personaggi caratteristici. E non manca la nostalgia per quel paese affacciato sul mare che ha cullato vite, sogni, amori. Come “A Spadafora – Intimità”, in cui il poeta ammette a chiare lettere “Io voglio ritornare un’altra volta/ là dove giace la più cara tomba/ io voglia ritornar dov’è sepolta/ la fanciullezza mia”, rappresentando la malinconia e la smania di tornare a casa di tanti spadaforesi che oggi vivono più o meno lontani dal luogo che li ha visti crescere.

Non manca un passaggio dedicato alla “Fiera di Spadafora” di un tempo che non c’è più nel “caldo secolare di Luglio mitigato /dalla brezza del mare”. Quella fiera che finiva “in pace senza malizia/ su quei sentieri benedetti della vecchia Spadafora”.

E poi un pensiero al “Castello di Spadafora” con “I muri intessuti di anni” mentre “dentro le vecchie sale muoiono di tenebra”. E anche “Il mare di Spadafora” che “è sempre lì / ora crucciato, ora sorridente / mare sognante della Vecchia Spadafora”. Un’antologia che si chiude anche con la triste e ineluttabile “Partenza”. Versi struggenti, intrisi d’amore per un luogo evidentemente indimenticabile: “Io ti ho amato nella catena dei giorni,/ o Spadafora, e sui margini delle mie stoltezze/ ho chiesto perdono al Signore/ con un rito solenne di amore” fino all’epilogo “Quando mi allontanai mi dissero: addio,/ tutto questo ti seguirà nell’altra vita/ perché tu rimarrai sempre a Spadafora/ dove germogliò il tuo seme e la melodia della vita/ avrà sempre uguali ritmi/ per i tuoi congiunti che si sono vestiti di nero”.

Alla cerimonia di intitolazione di un tratto della Via Cunettone Coperto al Prof. Manlio Sindoni hanno preso parte la Sindaca Tania Venuto, il Parroco Mons. Alessandro Lo Nardo, gli eredi del poeta e una rappresentanza di cittadini. A seguire, presso la sede della Lute, si è tenuto l’incontro “Manlio Sindoni, Uomo e Poeta”. Dopo i saluti istituzionali della prima cittadina e il prologo del professore Franco Alacqua, hanno relazionato la professoressa Maria Lizzio e il dottore Nicola Schepis. La lettura delle liriche è stata affidata alla professoressa Cetti Perrone. L’incontro è terminato con il ringraziamento dei familiari del Professore Manlio Sindoni che hanno voluto ricordare il lato umano del loro congiunto, legato agli affetti familiari (aspetto che si evince anche nella Piccola Antologia della Vecchia Spadafora) e molto vicino alla religione.