Il Comune di Villafranca Tirrena Assessorato ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Turismo e Spettacolo, sta rinnovando la convenzione con la società PMG Italia per il “Progetto di Mobilità Garantita”.

Il progetto consentirà al Comune di avere a disposizione un automezzo attrezzato, modello Fiat Doblò, per il trasporto di persone anziane e disabili. La PMG si impegna a sostenere economicamente l’uso del mezzo con l’ausilio di sponsor di aziende private che contribuiscono con un finanziamento in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie visibile del veicolo.

“Il rinnovo del progetto – si legge in un post dell’Amministrazione Comunale – si inserisce nel servizio di Assistenza Domiciliare Anziani attivato dal Comune da diversi anni per il sostegno alla mobilità a favore di soggetti più deboli della comunità, alle persone svantaggiate, ai disabili e agli anziani per recarsi presso ambulatori medici o strutture ospedaliere per terapie, avvalendosi della collaborazione di Cooperative Sociali affidatarie dei servizi e ETS del Territorio”.