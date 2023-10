Il Palermo cade in casa. Contro il Lecco, fanalino di coda, è arrivata la seconda sconfitta stagionale. I lombardi confermano le difficoltà rosanero tra le mura amiche. E, alla fine, arrivano anche i fischi di un pubblico che, per tutto l’incontro, aveva spronato la squadra.

Il vantaggio del Lecco è siglato da un palermitano. Giovanni Crociata, lasciato tutto solo, capitalizza al massimo un cross di Lepore. Ma non è finita. Se Soleri sfiora la rete del pari, gli ospiti mettono a segno quella del raddoppio. Stavolta a violare la rete rosanero è Sersanti che sfrutta un cross di Ionita.

0-2 e partita tutta in salita per gli uomini di Corini che colpiscono anche una traversa con una magistrale punizione di Stulac.

Nel secondo tempo, il Palermo ci prova ancora attaccando a tutto spiano per recuperare l’incontro. Al 53’ colpisce un’altra traversa con Soleri che aveva colpito di testa. Entrano anche Brunori e Insigne, ma il cuore non basta. In pieno recupero lo stesso Brunori realizza dal dischetto, trasformando un penalty concesso per fallo di mano di Celijak. FOTO: Facebook Palermo FC