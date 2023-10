La partita del quarto turno del campionato nazionale di Serie B nel girone I tra Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi e Volley Bisignano 1983 poteva regalare la prima gioia ad una delle due compagini ancora a zero punti e zero vittorie in classifica.

A sorridere a fine partita è stata la formazione calabrese che ha condannato la Sicily Bvs F.lli Anastasi alla terza sconfitta in campionato per tre set a zero.

La sfida si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Giuseppe “Peppone” Brusi, storico dirigente romagnolo che è scomparso qualche giorno fa. I parziali sono stati 18-25 22-25 20-25 in un’ora e mezzo di gioco. Nel primo la tensione inizialmente gioca un brutto scherzo ai locali che vanno sotto di tre punti e sono chiamati ad inseguire lungo tutto il corso del set. Partenza decisamente migliore nel secondo, ma nel finale di parziale sciupano i tirrenici che assaporavano la vittoria del set, dal 19-15 subiscono un mini parziale di 3-10. Nel terzo Bisignano si mette davanti e resiste alle fiammate della Sicily che cerca di rientrare.

Incassata la sconfitta coach Zappalà ha commentato: “Non siamo cinici al punto giusto in alcuni momenti, paghiamo l’ambientamento nella categoria di alcuni e degli errori che definisco giovanili. Bisignano era una squadra del nostro livello, mentre domenica prossima incontreremo la corazzata Lamezia. Lavoreremo come sempre e come ho ripetuto già tante volte siamo indietro rispetto ad altre formazioni”.

Sestetto iniziale per i locali di coach Zappalà che vede in campo per la prima volta in stagione Giliberto al palleggio con Rizzo opposto, schiacciatori Simone Sulfaro e Mazza, centrali Cucca e Ciaramita con liberto Alberto Alaimo. A partita in corso ci sarà spazio anche per Giorgio Sulfaro, Marco Alaimo e Bartolomeo. Risponde coach Cerzosimo con Esposito-Miranda sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Granata e Fonicello, centrali Gaetano e Grasso con Balestrieri libero. Il migliore della Sicily F.lli Anastasi è stato Simone Sulfaro che ha realizzato 13 punti: “Il risultato finale di tre a zero è un po’ bugiardo, ho visto molti miglioramenti della squadra in una cornice di pubblico non indifferente. Ci tengo a ringraziare personalmente chi ci sostiene dandoci una grande carica e una grande mano, sono il settimo uomo in campo”.

Sicily Bvs F.lli Anastasi – Volley Bisignano 1983 3-0

Inizio teso per la Sicily Bvs che si fa tradire dall’emozione e si ritrova sotto 0-3, prova a dare la scossa Mazza, ma il primo set è in salita 1-5. Grazie ai punti di Sulfaro Simone e Ciaramita i locali si riportano sotto fino al 6-8, poi Miranda e Granata per Bisignano riallungano e coach Zappalà sul punteggio di 10-14 chiama il primo time out. Al rientro l’inerzia non cambia e Bisignano allunga fino al 15-21, altro time out di coach Zappalà e al rientro cambio palla e poi ace di Cucca e primo tempo, su free ball, di Ciaramita riportano sotto i tirrenici sul 18-21. Tocca quindi a coach Cerzosimo chiedere time out che fa bene ai calabresi che con due ace di fila di Gaetano, mal lasciati dalla difesa locale, arrivano a set point sul 18-24. Confusione tra le file della Sicily Bvs con la palla ricevuta che cade in campo.

Il secondo parziale si apre con l’inchiodata di Simone Sulfaro a cui segue una grande difesa di Ciaramita in tuffo che vale il break della Sicily Bvs F.lli Anastasi. Sotto pressione Bisignano che trova l’errore di Granata, poi non riesce a costruire l’attacco e Rizzo su free ball mette a terra il punto del 4-0, coach Cerzosimo costretto a fermare immediatamente il gioco. Al rientro comincia la rincorsa di Bisignano il primo tempo di Grasso e l’ace di Esposito riportano sotto Bisignano sull’8-7, ma Simone Sulfaro e il muro di Ciaramita li tengono a distanza sul 10-7. Fonicello sale in cattedra, un mani fuori e un ace, e gli ospiti impattano sul 10-10. Nuovo allungo della Sicily F.lli Anastasi con Sulfaro Simone e poi il muro solitario di Rizzo per il +2, 14-12, poi arriva il nuovo massimo vantaggio per i locali sul 19-15 col primo tempo di Ciaramita e il muro poco dopo dello stesso. Seguono tre errori dei tirrenici e coach Zappalà corre ai ripari con un time out sul 19-18. Al rientro Miranda e compagni chiudono un parziale si cinque punti consecutivi sorpassando sul 19-20. Reazione Sicily F.lli Anastasi con il mani fuori di Mazza, il muro di Giorgio Sulfaro, e l’invasione chiamata contro Fonicello, così sul 22-20 è coach Cerzosimo a chiedere time out. Alla ripresa black out dei locali che sotto i colpi di Miranda, nonostante un time out di Zappalà, incassano altri cinque punti consecutivi e fanno loro anche il secondo set. Dal 19-15 parziale di 3-10 in favore di Bisignano.

Terzo che si apre con l’errore in battuta di Ciaramita e il punto di Granata, risponde Sulfaro Simone che iscrive i locali al parziale ma tocca inseguire Bisignano che allunga con due muri consecutivi di Grasso sul 3-7, a fermare l’emorragia il mani fuori di Marco Alaimo che è subentrato come opposto. L’inseguimento della Sicily si arresta sul 10-12 con Marco Alaimo, ispirato in questa fase che tiene a galla i suoi, ma su Bisignano riesce ad allungare fino al 13-19. Coach Zappalà chiede time out ma al rientro c’è ancora confusione nel campo dei tirrenici e la partita scivola via sul 13-21. Il nuovo time out della panchina locale dà i suoi frutti con Giliberto e compagni che sotto di otto recuperano tre punti, legge il momento il coach ospite e ferma il gioco. Al rientro un ace di Ciaramita poi Miranda e Granata fanno apparire i primi match point sul 18-24. Simone Sulfaro annulla il primo, il secondo va via grazie al mani out di Marco Alaimo. Forza il servizio in salto Giliberto che si ferma in rete e fa calare il sipario sulla partita.

Tabellino

Parziali: 18-25, 22-25, 20-25.

Durata: 25’, 31’, 28’.

Arbitri: Gabriele Mallia e Andrea Caronna.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro G. 1, Alaimo A. 0, Morale ne, Sulfaro S. 13, Alaimo M. 4, Rizzo 4, Cucca 2, Mazza 7, Ciaramita 8, Bartolomeo 0, Giliberto 1.

Allenatore: Luciano Zappalà.

Volley Bisignano 1983: Miranda 18, Balestrieri 0, Abbruzzese ne, Esposito 3, Amodio A. ne, Amodio L. ne, Gaetano 7, Granata 5, De Simone ne, Grasso 6, Fusaro ne, Pugliese ne, Foniciello 6, Albanese ne, Caracciolo 0.

Allenatori: Sergio Cerzosimo.

Ace: 3-4. Servizi sbagliati: 12-11. Muri: 6-4.