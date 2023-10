in Meteo , Sicilia

Meteo: Tornano lo Scirocco e si alzano anche le temperature

Inizialmente debole in mattinata, il vento andrà in rinforzo in serata

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Arriva nuovamente lo Scirocco sulla Sicilia. Dalla mattinata spirerà in maniera debole e poi andrà a rinforzarsi, soprattutto in serata. Le raffiche potranno toccare anche punte di 80 Km/h. I cieli sereni o poco nuvolosi, nessuna precipitazione. Le temperature saliranno, soprattutto in serata. Si avvicineranno ai 30°C con aria molto secca. Per quanto riguarda i mari, da molto mosso ad agitato il Tirreno centro-meridionale settore ovest; molto mosso lo Stretto di Sicilia; tendenti a molto mossi, in serata, gli altri mari.

