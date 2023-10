Il Città di Sant’Agata trova subito il pronto riscatto, al termine di una settimana emotivamente difficile dopo il “fattaccio” di Reggio Calabria, battendo con merito uno spento Acireale.

Al “Fresina” nella 10^ giornata finisce 1 a 0 per la squadra allenata da mister Michele Facciolo, con il gol partita messo a segno al 18’ del primo tempo da Placido Marcellino, abile a sfruttare un assist da sinistra di capitan Squillace. Il mediano santagatese dapprima di testa ha colpito la traversa, poi si è avventato sulla ribattuta piazzando la zampata vincente.

L’Acireale dal canto suo non si è mai resa pericolosa dalle parti della retroguardia santagatese, con l’ex di turno Giorgio Cicirello che cu ha provato in un paio di occasioni da lontano ma senza impensierire più di tanto il portiere Iovino. Nella ripresa, gli ospiti hanno quindi avanzato il loro baricentro mettendo una certa pressione ai santagatesi che tuttavia non hanno mai sofferto grossi pericoli ed anzi in ripartenza hanno più volta sfiorato il raddoppio, in particolare con Mincica, bravo il portiere Zizzania in allungo, e Di Domenicantonio.

I tre punti conquistati sono ossigeno puro per il morale e per la classifica del Città di Sant’Agata, adesso a quota 15, che si prepara ad affrontare il Lamezia Terme nella trasferta infrasettimanale del 1^ novembre.

FOTO: Calogero Librizzi – Città di Sant’Agata