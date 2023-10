Pareggio a reti bianche nel derby tra Polisportiva Rocca 2023 e Polisportiva Mirto, disputato al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone e valido per la seconda giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La gara è stata ricca di occasioni, nonostante le due squadre non abbiano trovato la via della rete, ed è stata caratterizzata da una grande cornice di pubblico, sia nella tribuna locale che in quella ospite. Con questo pareggio Mirto e Rocca si trovano appaiate a 4 punti in classifica, a 2 lunghezze di distanza dalle capoliste Tusa e Città di Sant’Angelo, che guidano il raggruppamento a punteggio pieno con 6 punti.

Parte meglio il Rocca e al 3′ una punizione dal vertice destro dell’area di Antonuccio si perde a lato. Al 9′ anche il Mirto ha a disposizione una punizione dal limite e il calcio piazzato di Di Pani finisce oltre la traversa. Al 25′ viene annullata una rete all’attaccante del Mirto Ezio Calanna, per un fuorigioco fischiato dal direttore di gara De Prisco; il calciatore ospite aveva segnato con una girata al volo. Al 35′ il Rocca protesta per un possibile calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Al 37′ ci prova Antonuccio, ma il portiere ospite Presti blocca facilmente.

In apertura di ripresa al 54′ vibranti proteste dei calciatori e dei tifosi ospiti, per un possibile fallo in area avversaria del portiere Belligno ai danni di Di Pani; anche in questo caso l’arbitro De Prisco non ravvisa gli estremi per la concessione del penalty. Il Mirto continua a insistere e al 63′ percussione palla al piede di Sgrò, che poi calcia di poco sul fondo. Al 66′ clamorosa occasione fallita dal Mirto con Di Pani, il quale parte sul filo del fuorigioco e prova a superare Belligno con un colpo sotto, che però finisce a lato. Anche il Rocca all’81’ ha una ghiotta occasione per il vantaggio con un colpo di testa di Kevin Di Giandomenico; nell’azione super intervento del portiere ospite Presti, che respinge con un intervento plastico in corner. L’ultima azione pericolosa del match arriva all’88’ con un colpo di testa di Calanna, che finisce debolmente tra le braccia del portiere locale Belligno.