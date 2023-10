Vittorie 2-1 in casa per la Mamertina e il Ficarra, rispettivamente contro l’Olivarella e la Juvenilia, nelle gare valide per la sesta giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La Mamertina ha superato gli avversari, con le reti di Paolo Fogliano e Marco La Torre, mentre il Ficarra si è imposto nell’anticipo di Sabato con i gol di Nunzio Tumeo e Vincenzo Pintaudi. Con questi successi la Mamertina sale al terzo posto in classifica con 12 punti, a sole due lunghezze di distanza dalla vetta occupata da Rometta Marea e Saponarese, mentre il Ficarra raggiunge la Provinciale in sesta posizione con 10 punti.

Le due capoliste hanno pareggiato in trasferta; il Rometta Marea non è andato oltre l’1-1 contro il Don Peppino Cutropia, mentre pareggio a reti bianche per la Saponarese con la Vivi Don Bosco. Pareggio 1-1 anche per la Fitalese contro il Fondachelli, con la rete della formazione di San Salvatore di Fitalia siglata da Lo Castro.