Sesta vittoria consecutiva per il Monforte San Giorgio, che ha battuto in casa 2-1 il Riviera Nord nella sesta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno con 18 punti.

La capolista si è imposta in rimonta, grazie alle reti di Giovanni Murò e Giuseppe Dama, che hanno risposto al momentaneo vantaggio ospite siglato da Giuseppe De Marco.

Tiene il passo del Monforte solo il Città di Villafranca, che rimane a 2 lunghezze di distanza dopo il successo interno 2-0 contro la Folgore Milazzo, per via delle reti di Libro e Ruggeri. Vincono in questo turno anche il Terme Vigliatore, il Rodì Milici e l’ORSA Promosport con lo stesso punteggio di 1-0. Il Terme Vigliatore ha superato all’ultimo respiro il Torregrotta, con la rete decisiva al 95′ di Antonino Torre, il Rodì Milici ha battuto in trasferta lo Stefano Catania, mentre l’ORSA Promosport ha sconfitto il Real Gescal e sale al quinto posto in classifica con 10 punti.