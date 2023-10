Vittoria netta 5-0 in trasferta della Nasitana contro il Real Casale e 3-0 della capolista Bagheria contro il Città di Petralia Soprana, nelle gare della sesta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

La formazione di Naso torna al successo, grazie alla tripletta di Mostaccio e alla doppietta di Salpietro, e sale in classifica a 6 punti, mentre il Bagheria si è imposto con i gol di Mazzola e Nave (nella foto), e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno con 18 punti.

Negli altri match della giornata pareggio 2-2 tra Comprensorio del Tindari e Orlandina, mentre la Sfarandina è stata sconfitta in casa 2-1 dal Città di Casteldaccia, per via della doppietta di D’Acquisto. Con questi risultati il Comprensorio del Tindari raggiunge il Sinagra al terzo posto con 11 punti, l’Orlandina è un punto sotto, mentre la Sfarandina resta a 8 punti, in compagnia proprio dell’avversaria odierna Casteldaccia.