In casa della capolista Trapani per la Nuova Igea Virtus è arrivata una sconfitta di misura. Nessun dramma. I giallorossi hanno messo in campo grinta e carattere, giocando alla pari contro i quotati avversari. Contro una squadra che ha vinto tutte le partite fin qui disputate, i giallorossi sono usciti a testa alta.

Alla fine i barcellonesi pagano due disattenzioni risultate letali. I granata sono passati in vantaggio nel primo tempo, proprio sul finire, con Racine Ba. Il raddoppio a inizio ripresa con Besmir Balla. Aveni ha accorciato le distanze al minuto 85. Insomma, sconfitta che può starci contro un avversario tecnicamente più equipaggiato. Ma l’atteggiamento della squadra è senz’altro piaciuto.