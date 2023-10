I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 38enne, pregiudicato catanese per “combustione illecita di rifiuti”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, impegnati nel pomeriggio in un servizio perlustrativo effettuato nel territorio del Comune di Misterbianco, nel transitare in contrada “Cubba”, nei pressi di un parco commerciale, hanno notato una coltre di fumo nero che si innalzava in prossimità di alcuni terreni agricoli della zona.

I Carabinieri, al fine di verificare più da vicino cosa stesse accadendo nonché l’entità dell’incendio, hanno raggiunto il punto preciso dal quale le fiamme si stavano sviluppando ed hanno così sorpreso un uomo, identificato per il 38enne, intento a bruciare delle matasse di rame su un terreno.

Nella circostanza il 38enne, considerato che era stato beccato in flagranza dai Carabinieri, si è peraltro attivato per spegnere l’incendio con dell’acqua che aveva a disposizione nell’immediatezza.

Successivamente i militari dell’Arma, dopo aver appurato che l’incendio non aveva arrecato alcun danno a persone o a cose, hanno sottoposto a sequestro le matasse di rame, del peso complessivo di 50 chilogrammi.

I Carabinieri hanno posto il 38enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.