La JSL Women attende l’esordio stagionale nel campionato regionale d’Eccellenza di calcio femminile, che la vedrà opposta oggi alla Vigor Montelepre sul sintetico dello stadio comunale di Brolo.

Dopo la convincente prova fornita nella prima uscita del triangolare di Coppa Italia, le neroverdi intendono confermare le loro qualità e la bontà del lavoro svolto per cominciare nel migliore dei modi la regular season.

“La dirigenza ha lavorato tanto in estate per costruire una rosa adeguata e noi siamo pronte per questo debutto – ha dichiarato la centrocampista Maria Rita Bertè, autrice di una doppietta su punizione del match contro la SSD Unime -. Mi aspetto una partita difficile contro un avversario che verrà qui per metterci in difficoltà. Sappiamo, però, cosa dobbiamo fare e vogliamo imporre il nostro gioco, sviluppando precisi principi”. Fanno eco le parole di Alessio Giuffrè, collaboratore tecnico JSL Women e allenatore di JSL Girls: “Le ragazze si sono impegnate tanto e credo che abbiamo preparato l’inizio del torneo nel modo idoneo. Giocatrici e staff sono consapevoli che quest’anno si proverà ad alzare l’asticella delle prestazioni sia nelle gare che durante le sedute settimanali, come si sta del resto facendo. Il clima del gruppo è sereno e motivato”. Cosa rappresenta il progetto doppio che riguarda pure la JSL Girls, al debutto ufficiale in casa della SSD Unime? “La società ha messo in atto un’intelligente strategia, pensata già in passato, ma che aveva evidentemente bisogno di tempo per essere portata avanti. Ora è arrivato il momento per dare questa preziosa opportunità alle giovanissime”. L’incontro JSL Women-Vigor Montelepre, che inizierà alle ore 15.00, verrà arbitrato da Maria Chiofalo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Programma 1^ giornata. Girone A: JSL Women-Vigor Montelepre; Sport Palermo-Palermo; Marsala-Giovanile Rocca. Girone B: Cr Scicli-Alpha Sport San Gregorio; SSD Unime-JSL Girls; Vittoria Fc-Siracusa.