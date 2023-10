Poco più di una settimana fa lo spaventoso incendio che, per la seconda volta quest’anno, ha messo in ginocchio la comunità di Condrò.

Oggi alle ore 11.30 nella Sala San Vito si terrà una S. Messa di ringraziamento alla Ss.ma Trinità e l’atto di affidamento alla B. V. Maria del Tindari e al S. Patrono, S. Vito Martire, per lo scampato pericolo al tragico incendio della settimana scorsa.

Una iniziativa questa fortemente voluta da Padre Michele Chiofalo, parroco di Condrò che durante l’incendio che ha visto evacuare l’intera comunità, ha aperto le porte del Solone parrocchiale di Giammoro alla sua comunità di Condrò e a tutti gli sfollati dall’incendio.

“Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e ‘honore et onne benedictione.

Dopo la tragica esperienza dei giorni scorsi -commenta Sono Michele- quando le fiamme hanno lambito tutto il nostro paese e messo a serio rischio e pericolo la vita, le case e anche le nostre due amate chiese, mi sembra doveroso, come segno di fede e di speranza, ritrovarci insieme come figli di Dio e comunità cristiana per ringraziare il Signore dello scampato pericolo. Molti condronesi, a cui cercavo di stare accanto in quel tragico momento vedendo bruciare tutto attorno le loro case e la nostra chiesa madre, invocavano l’aiuto di Dio e in modo particolare della Madonna del Tindari e del patrono S. Vito a cui sono tanto legati. E adesso, mentre ancora si fa la conta deip danni, chiediamo al Signore, per intercessione della Madre celeste e di S. Vito, di rifondere serenità e speranza ai nostri cuori per ricominciare a lavorare per una Condrò ancora più bella e più verde, rinnovata nei campi, con l’avvento – ormai ill prossimo anno – della primavera, e nei cuori. Sono sicuro che tutti noi abbiamo imparato da questo evento quanto sia importante il rispetto del creato e della natura, dono di Dio all’umanità di ogni tempo, che rimane sempre custode e non padrone della bellezza naturale, e quanto la nostra fede ci chiede e ci sprona ad essere responsabili di tutta la creazione e dei fratelli a noi affidati. Risuona ancora oggi la lode del cantico delle creature di S. Francesco d’Assisi “Lodate Dio per tutte le sue creature” che vogliamo fare nostra insieme al monito di Papa Francesco che nell’ultima esortazione Apostolica “Laudate Deum”, ricorda a tutti gli uomini: “un essere umano che pretende di sostituirsi a Dio diventa il peggior pericolo per sé stesso”. Laudate et benedicete mi’ Signore’ et ringratiate et serviateli cum grande humilitate.”