Successi importanti per il Sinagra e la Futura Brolo, nelle gare valide per gli anticipi della sesta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

Le due formazioni messinesi si sono imposte entrambe con il punteggio di 3-0, rispettivamente contro Città di Castellana e Sporting Termini. Il Sinagra ha vinto in casa al Comunale di Brolo, con le reti nella ripresa di Tonino Leone, Fabiano Mancuso e Alessandro Natalotto, mentre la Futura Brolo ha avuto la meglio in trasferta con i gol di Giuseppe Masi, Gabriele Scaffidi Argentina e Rosario Bonina.

Con le vittorie odierne la Futura Brolo sale al secondo posto in classifica con 13 punti, mentre il Sinagra è terzo con 11 punti; in vetta si trova con 15 punti il Bagheria, che affronterà in trasferta il Città di Petralia Soprana.