Il Città di Galati è stato sconfitto 2-1 in casa dalla Pro Mende, nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”.

Il match, disputato in notturna al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino (con l’impianto di illuminazione rinnovato), è stato deciso dalla doppietta di Giovanni Arena; non è bastato al Città di Galati il momentaneo vantaggio siglato da Eric Campisi.

Parte in avanti il Città di Galati e al 5′ Bontempo sfonda sulla fascia destra, ma Micalizzi riesce a liberare l’area e spazza in corner. Risponde al 6′ la Pro Mende con un tiro di Micalizzi, che si perde oltre la traversa. Al 10′ il Città di Galati spreca una buona occasione con l’attaccante Emanuele Serio, che calcia a lato dopo un assist invitante di Eric Campisi. Lo stesso Campisi sigla il vantaggio al 14′, con un colpo di testa in tuffo su assist di Giuseppe Parafioriti, che non lascia scampo all’estremo difensore ospite Benfatta. La Pro Mende trova il pareggio al 20′ con una gran conclusione dai 25 metri di Arena, che si infila sotto la traversa. Al 40′ gli ospiti vanno vicini al vantaggio con De Gregorio, che non trova la palla in scivolata dopo un cross di Arena.

In apertura di ripresa al 55′ il Città di Galati manca una ghiotta azione da rete con Emanuele Serio, che calcia di poco a lato su assist di Davide Vicario. La Pro Mende si porta sul 2-1 al 71′ con un altro splendido gol di Arena, il quale bissa la rete della prima frazione di gioco con un tiro, che supera l’incolpevole portiere locale Crimaldi. All’82’ pericolosa in contropiede la Pro Mende con De Gregorio e Crimaldi si supera in calcio d’angolo. Al 90′ Parafioriti ha l’occasione per il pareggio, ma Benfatta blocca a terra la sua conclusione dal limite. E’ la Pro Mende nel recupero a sfiorare il tris, prima con Genovese e dopo con un palo dal limite di Pagano.

La gara di ritorno si giocherà Domenica 5 Novembre alle ore 14:30, presso lo Stadio “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela; nella partita di Campionato nello stesso terreno di gioco il Città di Galati si era imposto 5-3, con le doppiette di Emanuele Serio e Davide Vicario.