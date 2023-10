Un piccolo grande traguardo per la comunità di Santa Lucia del Mela che adesso può ammirare, in tutto il suo splendore, il Campanile della Chiesa Annunziata.

Si tratta di campanile che da tanto tempo era abbandonato. Una grossa crepa faceva presagire il peggio. Adesso è stato messo in sicurezza, restaurato e quindi restituito alla collettività. Torna quindi agli antichi splendori questo meraviglioso simbolo della collettività luciese. Pieno apprezzamento è stato espresso da tutta la comunità di Santa Lucia del Mela per quello che si configura come un’altra risultato storico dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Matteo Sciotto.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti per aver raggiunto un altro importante obbiettivo!

Torna a risplendere il campanile della Chiesa Annunziata.” dichiarano dall’Amministrazione. Dopo quasi un centenario quindi anche questa opera torna a splendere.