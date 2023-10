Si è svolta in un clima sereno ed entusiasta, venerdì 27, l’incontro assembleare con iscritti e simpatizzanti del circolo PD di Milazzo alla presenza dei rappresentanti del coordinamento messinese e dell’on.le Calogero Leanza .

Dopo i saluti del cortese ospitante Franco Andaloro la parola è passata a Gioacchino Abbriano che ha dato inizio ai lavori presentando Domenico Siracusano e Giacomo D’Arrigo che nei rispettivi interventi hanno decritto come, dalla costituzione del coordinamento provinciale, il partito stia lavorando per ricostituire la rete dei circoli in provincia, per rapportarsi con le complesse problematiche legate al lavoro ed ai bisogni di un territorio in sofferenza e per procedere celermente al Congresso provinciale che dovrà tenersi alla chiusura delle iscrizioni 2023.

Dopo l’intervento del presidente dell’assemblea che ha esposto il quadro della situazione milazzese e declinato le attività e le iniziative promosse dopo le dimissioni del segretario del circolo sono seguiti numerosi gli interventi dei presenti, tra cui quelli di Francesco Gitto che ha dato voce alla visione dei Giovani Democratici e Nino Nastasi che ha sottolineato come l’urgenza di “fare politica” seria e propositiva sia l’obiettivo del PD a Milazzo.

A raccogliere tutti i nodi problematici esposti è stato l’On.le Calogero Leanza che ha sottolineato quanto difficile ingarbugliato sia il quadro che attiene alla sanità in Sicilia e nel messinese e quale è e sarà l’entità del suo impegno su questo piano. A concludere i lavori della serata Domenico Siracusano che nell’augurare un buon lavoro ai presenti ha caldamente invitato l’assemblea a costituire un coordinamento di circolo che possa, al pari di ciò che sta avvenendo in altre realtà e a Messina , portare il partito al Congresso.

Invito che è stato accolto molto favorevolmente dai presenti che seduta stante si sono dati appuntamento per un’altra assemblea, alla prossima settimana, per individuare i componenti del coordimento PD di Milazzo.