Ad ottobre 2020 nasceva a Brolo l’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, un’attività quotidiana di straordinaria valenza sociale, nel percorso di stimolazione e riabilitazione cognitiva con la finalità di rallentare l’invecchiamento ed i disturbi della memoria, ma anche uno spazio di incontro che offre accoglienza e supporto sia alle persone affette da patologie neurodegenerative e cerebrolesioni, in particolare i pazienti con Alzheimer, sia i familiari e loro caregiver.

Tanti i laboratori e le iniziative attivate in questi tre anni, grazie al supporto di qualificati Professionisti e tante anche le collaborazioni, a partire dalla presentazione del libro “Sapori di Brolo” presso l’Istituto Alberghiero di Brolo, dove i ragazzi hanno cucinato alcuni dei piatti contenuti in questo bellissimo libro di cucina, con le ricette scritte direttamente dalle Amiche dell’Associazione.

I laboratori fin ora attivati sono stati:

Stimolazione cognitiva a cura della dott.ssa Marilena Foti.

Arteterapia a cura della dott.ssa Marilena Foti e Marisa Briguglio.

Musicoterapia a cura della nostra simpatica amica Carmen Oliveri.

Laboratorio di Ginnastica dolce a cura della dott.ssa Laura Ricciardello.

Digitalizzazione a cura del dott. Carmelo Scafidi.

Garden Therapy a cura dell'amica Susanna Sapienza.

Cooking Therapy grazie alle buonissime ricette delle nostre Amiche.

Laboratorio teatrale a cura della Prof.ssa Nunziatina Raffaele.

Laboratorio "Un filo di dolcezza", grazie alla bravura nei lavori a maglia delle nostre Amiche e del supporto di Antonella Franchina e Santa Agnello, con i meravigliosi lavori donati presso l'UTIN di Patti alla dott.ssa Cacace Caterina.

Salute e benessere della mente e del corpo a cura del dott. Carmine Spiccia.

Laboratorio estetico a cura di Condipodero Marchetta Stefania.

Prevenzione e Screening Salute a cura del Dott. Tommaso La Macchia, Aerfon, Famapharm e Dott.ssa Sinagra Francesca.

Laboratorio Pigotte Unicef, grazie al Comitato Provinciale Messina nella persona della Dott.ssa Angela Rizzo Faranda ed al supporto di Graziella Agostino.

Gite culturali per conoscere la cultura e la bellezza dei nostri territori, dopo Tindari, Noto e Palermo, tante le mete da visitare nel futuro.

Doverosi sono i ringraziamenti a tutti coloro che in questi anni ci sono stati vicini, spronandoci ogni giorno a non mollare e andare avanti, dice Marisa Briguglio Presidente dell’Associazione.

Un immenso grazie va al Comando della Stazione dei Carabinieri di Brolo per i pomeriggi dedicati alla prevenzione di furti e raggiri, a Padre Enzo Caruso per essere sempre a supporto e disponibilità delle iniziative dell’Associazione, al sig. Ziino Colanino Cono per la visita al Museo della Marineria di Brolo, al Lions Club Capo d’Orlando per le tante iniziative in collaborazione, al caro Maestro Speziale Antonino che viene a trovarci, di tanto in tanto, con i suoi preziosi libri e racconti del passato, al Sindaco di Raccuja l’Avv. Ivan Martella, che per Natale ci ha permesso di fare dei laboratori creativi e occupazionali in sinergia nel suo Comune, ai piccoli Scout di Brolo per essere venuti a trovarci portando tanti sorrisi.

Tra le tante attività svolte, sono stati organizzati anche due importanti Convegni “L’INVECCHIAMENTO CEREBRALE: focus sulla persona affetta da demenza” e “IL CAREGIVER: chi è e qual è il suo ruolo sociale” con i Professionisti del settore.

Alle tirocinanti Maria Teresa Pizzino e Cristina Faranda che in questo anno ci stanno supportando nei vari laboratori, possiamo dire che siete veramente eccezionali, operative e competenti come sottolinea la Dott.ssa Marilena Foti nella qualità di loro Tutor.

Meravigliose sono anche Paola e Antonella Raffaele Addamo che vengono a trovarci in sede, portando tanta dolcezza.

Un ricordo affettuoso va alle carissime amiche Sara e Silvana che abbiamo avuto l’onore di avere tra di noi, in tanti bellissimi pomeriggi.

Infine il grazie più grande va alle nostre Amiche ed Amici di Semplice…MENTE Insieme che sono la forza motrice di questa bellissima realtà nata a Brolo, ma che unisce anche i comuni limitrofi.

Per il 2024 tutti i laboratori descritti saranno tutti riattivati e potenziati, a cominciare da Gennaio con l’arrivo di numero 50 sagome Pigotte Unicef, ormai laboratorio di punta dell’Associazione, ma tante sono le novità tutte da scoprire.