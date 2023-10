Un grande risultato che inorgoglisce tutta Rometta, ma in generale la provincia di Messina. È il giovane Neurochirurgo dott. Giovanni Raffa, RTD B in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, il nuovo Responsabile (Chair) dello Young Neurosurgeons’ Committee della European Association of Neurosurgical Societies (EANS).

Una nomina arrivata solo qualche settimana fa in seguito ai risultati delle Elezioni tenutesi a fine settembre durante l’Assemblea Generale dell’ultimo congresso nazionale EANS a Barcelona, in Spagna.

Il dott. Raffa coordinerà 14 colleghi neurochirurghi membri del comitato ed operanti nei 39 diversi Paesi della macro-regione europea affiliati all’EANS (inclusi anche Russia ed Israele) al fine promuovere le attività di formazione, ricerca e didattica dei giovani neurochirurghi e dei medici in formazione specialistica neurochirurgica. Al dott. Raffa spetterà anche il compito di organizzare il terzo Congresso Globale dei Giovani Neurochirurghi provenienti da 5 Continenti durante il prossimo congresso annuale dell’EANS che si terrà a Sofia nel mese di ottobre 2024.

Inoltre, nei giorni scorsi, durante il Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) tenutosi a Padova, il dott. Raffa è stato insignito del Premio “Ginetta Ferraguti” per il migliore lavoro scientifico pubblicato da un giovane neurochirurgo italiano under 40 nel 2022

A complimentarsi con Raffa anche il Sindaco di Rometta Nicola Merlino: “Manifesto, quale sindaco ed amico, l’orgoglio per i traguardi raggiunti dal nostro concittadino dott. Giovanni Raffa ed esprimo i miei più sentiti complimenti.”