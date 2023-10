La storia d’amore tra un quindicenne e una tredicenne era iniziata online per poi finire dritta in Tribunale. Di mezzo la tanto discussa e pericolosissima challenge definita “Blue Whale”. La vicenda ha come protagonisti una tredicenne residente in un comune della Valle del Mela e un quindicenne palermitano.

Il 30 novembre 2018 i genitori della ragazzina, assistiti dall’avvocato Francesco Rizzo del Foro di Messina, presentarono denuncia ai Carabinieri della Stazione di Lipari che trasmettevano gli atti alla Procura della Repubblica per i minorenni di Messina che, a seguito di incidente probatorio, ascoltava la minore in sede protetta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. Gli atti venivano poi inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo che, esperite le valutazioni di rito, formulava richiesta di archiviazione.

La parte offesa di opponeva e, a seguito della successiva udienza, il GIP del Tribunale per i Minorenni di Palermo, Dott.ssa Alessandra Puglisi, disponeva affinché il PM formulasse “l’imputazione coatta” per i reati di cui agli artt. 612 bis, 615 ter e 595 c. 1 e 3 c.p.

Tutto ebbe inizio con la conoscenza online dei due minori, favorita da un’amica della ragazzina. Nacque una relazione che, benché dapprima risultasse una storia amorosa innocente fra giovanissimi, si trasformò ben presto in un turbolento e inquietante tormento.

Il ragazzo, colto da gelosia morbosa, cominciava a richiederle gesti d’amore efferati che si sostanziavano dapprima in comportamenti autodistruttivi, nonché nome utente e password degli account social. In stato di soggezione, la giovane acconsentiva a tali richieste. Nelle more, i due si incontravano presso la città natale del minore.

Ad accompagnarla fu l’amica (ed il padre di quest’ultima), la quale, a sua volta, aveva intrapreso una relazione amorosa con un coetaneo e compaesano del minore. Nei giorni successivi la madre della minore rinveniva gli strumenti utilizzati per le pratiche autolesionistiche. Ebbe inizio così un accurato confronto, dal quale la stessa madre evinceva che: la figlia aveva intrapreso tale relazione sentimentale online; aveva cominciato ad accusare sintomi depressivi, successivamente certificati dal reparto di Neuropsichiatria del Policlinico di Messina; si era procurata lesioni varie (nello specifico, tagli ripetuti) in diverse parti del corpo tramite lamette custodite all’interno dell’astuccio personale; aveva prodotto contenuti hard, inviati in un successivo momento, al minore; lo stato d’animo, nonché le varie lesioni, erano derivate dalla relazione intrapresa con il minore.

La donna decise di attivarsi tramite le vie legali. Insieme al marito, alla consegna dello smartphone della figlia, si accorgevano della gravità dei fatti. Furono rinvenute anche lettere suicide scritte dalla ragazzina e custodite nella sua stanza. Nonostante i due fossero stati allontanati, la relazione proseguiva virtualmente. Infine, il giovane si immetteva nell’account della vittima per diffamarla con l’invio di un video (registrato dalla giovane ed inviato in privata sede al ragazzo) mentre si trovava in bagno. I genitori decidevano di intervenire rivolgendosi all’Autorità giudiziaria.

Dopo l’opposizione alla richiesta di archiviazione, si instaurava il processo davanti al Gup per i minorenni di Palermo. Viene richiesta la messa alla prova del minore, richiesta accolta dopo varie evidenze e ammissioni dell’attività criminosa svolta. Da ultimo, lo scorso 28 settembre è stata depositata sentenza di non luogo a procedere per il buon esito di messa alla prova del giovane con contestuale estinzione del reato riportato nel capo di imputazione.