Cinque corpi privi di vita e sicuramente ci sono anche dei dispersi. L’ennesima storia di disperazione e morte, di dolore e rabbia.

L’ennesimo naufragio a ridosso delle coste siciliane. Intorno alle mezzanotte, un peschereccio si è inclinato a pochi metri da Marinella di Selinunte. In acqua sono finiti in molti prima che il malridotto natante si incagliasse su una secca a cinquanta metri dalla riva. Non ci sono dati certi.

Pare che alcuni dei sopravvissuti affermino che su quel peschereccio c’erano almeno sessanta persone. La riva l’hanno raggiunta in diciotto. Cinque sono morti. Nessuna notizia del resto del gruppo. FOTO: ARCHIVIO