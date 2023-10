Si terrà domani, domenica 29 Ottobre, con inizio alle ore 15, la prima edizione del raduno di auto sportive anni ’80 ’90. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Venetico, rappresenta la fusione di generazioni passate, presenti e future.

Il raduno prenderà il via nella zona Condor a Venetico con l’esposizione di mitiche auto sportive, d’epoca e moderne, che potranno essere ammirarate dagli abitanti e non solo. Successivamente si proseguirà con un giro turistico lungo il litorale tirrenico in direzione Milazzo, Baia del Tono e si concluderà in un locale a Barcellona Pozzo di Gotto.

A partire dalle ore 16 in piazza Condor lo spettacolo di uno stunt- man di fama mondiale arricchirà la bellissima giornata.