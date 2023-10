Ventisette persone, tra cui 23 stranieri, sono stati denunciati per avere percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza.

Avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti per ottenere il sussidio. In molte circostanze, riscontrato che avevano attestato di essere in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quello loro rilasciato. Accertato che alcuni stranieri hanno continuato a percepire il sostegno economico nonostante da anni fossero tornati nuovamente nel loro paese d’origine.

In alcune circostanze, l’indebita percezione è avvenuta grazie a false attestazioni di cittadini italiani, anche loro segnalati.