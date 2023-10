Aveva suonato il clacson della sua Fiat Panda per far ripartire l’auto che si era fermata e non ripartiva davanti alla sua.

In due sono scesi dalla stessa e lo hanno preso a pugni per poi scappare. Vittima dell’aggressione un uomo di 56 anni che non ha avuto nemmeno il tempo di capire. Ha riportato ferite al volto ed è stato soccorso dal 118 e trasportato a Villa Sofia. La Polizia ha avviato indagini. L’episodio si è verificato in Via Ammiraglio Rizzo, a Palermo.