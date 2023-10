Un flash mob che ha visto impegnati 1250 studenti ha dato il via alle iniziative organizzate in occasione del centenario della fondazione del liceo Seguenza di Messina.

Lo storico Liceo in questi anni ha mostrato una vitalità che l’ha reso una realtà scolastica di riferimento per il territorio urbano e non solo, un liceo capace di adeguarsi all’evoluzione della società con la creazione di due nuovi indirizzi di studio.

Maglie colorate, balli e tanta gioia hanno invaso piazza Duomo. Una meravigliosa manifestazione all’ombra del Campanile.