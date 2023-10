La pioggia di ieri pomeriggio non ha fermato il corteo che ha visto scendere in piazza e sfilare per le vie di Messina commercianti, professionisti, residenti e ma anche comuni cittadini.

Tutto insieme hanno chiesto all’amministrazione comunale di rivedere le scelte in materia di viabilità a cominciare dalle piste ciclabili in centro. A lamentarsi maggiormente sono i commercianti che sostengono di non aver avuto la possibilità di un confronto con l’amministrazione.

Dal corso Cavour, all’altezza della Sala Laudamo, i manifestanti hanno percorso un breve tratto per arrivare a piazza Unione Europea. “Siamo per una città green ma il rispetto del territorio e dell’ambiente non significa restringere le carreggiate, fare al di sopra degli alvei coperti i parcheggi di interscambio-ha voluto specificare Gaetano Sciacca, ex dirigente regionale in testa al corteo-. Con gli alberi in centro città restringiamo ulteriormente le strade, cosi viene meno il principio che rendeva Messina unica dopo il terremoto: era l’unica città ad avere le strade larghe, abbiamo perso anche questo primario”.