Grande attesa per il derby Polisportiva Rocca 2023-Polisportiva Mirto, che ritorna a svolgersi dopo 7 anni dall’ultima volta e che verrà disputato Domenica 29 Ottobre alle ore 14:30 presso lo Stadio “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone.

Il match sarà valido per la seconda giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto e nella gara del 2016 l’allora Città di Rocca si era imposto 3-0 al Comunale di Mirto, ottenendo grazie a quella vittoria la promozione in Prima Categoria.

La Polisportiva Rocca e il Mirto hanno esordito Domenica scorsa nella stagione 2023/2024, ottenendo due successi; il Rocca ha vinto in trasferta 3-2 contro il Castell’Umberto, con le reti di Kevin Di Giandomenico, Alessio Antonuccio e Giuseppe Lupica Spagnolo, mentre il Mirto ha sconfitto in casa 3-0 il Sant’Antonino (nella foto), grazie ai gol di Luca Di Giandomenico, Walter Accardi e Antonino Sgrò. In vetta alla classifica attualmente con 3 punti si trovano anche Tusa, Caronia e Città di Sant’Angelo.