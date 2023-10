Numeri positivi per le due giornate di prevenzione appena concluse nel Comune di Capri Leone, che hanno visto Martedì 24 e Giovedì 26 Ottobre l’esecuzione di 50 visite oculistiche e 80 visite dermatologiche, per un totale di 130 controlli.

“Provate a riflettere sui benefici (presenti e futuri) che, in termini di salute, ricadono sulla nostra comunità – affermano gli amministratori -. Ecco perché il Sindaco Bernadette Grasso e tutta l’Amministrazione puntano forte su giornate e progetti come questo.

Ringraziamo i dottori Calogero Sindoni e Laura Zingales, per l’impegno profuso durante le visite, il Presidente del Rotary Club di Capo d’Orlando Prof.ssa Rosetta Vitanza e tutti i soci, in particolare la nostra Alessandra Pidalà che, come in passato, ha contribuito all’organizzazione delle visite”.