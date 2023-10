Dodici consiglieri di maggioranza assenti nella seduta del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto in programma ieri sera. Il civico consesso sarebbe dovuto trattare alcuni importanti argomenti, tra cui quello sul servizio di scuolabus.

Sulla questione è passato all’attacco il Movimento Città Aperta che ha parlato di una maggioranza che “di fronte a un’opposizione compatta, non è “riuscita a garantire i numeri necessari per approvare i provvedimenti da essa stessa presentati. Tutti i consiglieri che appoggiano l’amministrazione hanno infatti deciso di non presentarsi in aula e di far cadere il numero legale, non sapendo come comportarsi sui provvedimenti presentati dalla Giunta. Pare addirittura che abbiano usato la scusa del malfunzionamento dello streaming per giustificare la loro mortificante ritirata, dimostrando ancora una volta di non avere neanche il coraggio di raccontare la verità alla città”.

Non va certo per il sottile Città Aperta che insiste attaccando il Sindaco Calabrò: “Ribadiamo, con ancora più forza, l’invito al Sindaco di prendere atto di questa situazione e di dimettersi, restituendo voce ai cittadini, che potranno scegliere una nuova compagine che sappia prendersi le gravose responsabilità che il ruolo richiede“.