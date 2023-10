Brutta disavventura ieri sera a Castel di Tusa per 56 turisti ucraini in viaggio verso un noto hotel della zona.

L’autobus è rimasto incastrato in via Porto Marina tra il centro abitato della frazione di Tusa e lo svincolo dell’autostrada A20. L’autista ha infatti seguito il navigatore ma non le indicazioni stradali, seguendo quella che è una scorciatoia e che arriva alla statale 113.

Nei pressi dell’abitato il bus, data la strettoia, è rimasto incastrato a ridosso di un’abitazione privata. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Tusa, i vigili urbani, volontari.

Oltre un’ora per liberare il mezzo data anche la difficoltà riscontrata anche dalla pendenza della strada.