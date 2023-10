Una storia bellissima, commovente, emozionante quella che lega Andrea e Valentina. Lui Siciliano della provincia di Messina, lei vive in Emilia Romagna.

Andrea è affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne, una malattia degenerativa devastante che colpisce i muscoli. Vive in carrozzina, la sua autonomia è limitata e ha bisogno di aiuto per mangiare, bere, lavarsi, vestirsi, andare in bagno. Necessita anche di un ventilatore meccanico per respirare.

Valentina ha scoperto e per fortuna sconfitto un tumore maligno al cervello che le ha lasciato una serie di problemi neurologici: difficoltà a stare in equilibrio, difficoltà a controllare gli arti, angolo di visione ridotto. Un pochino più autonoma di Andrea, ma ha comunque bisogno di assistenza.

“La vita non è stata molto clemente con noi – scrivono – ma qualcosa di buono ce l’ha regalata: un amore travolgente. Il sentimento che ci lega, ci consente di affrontare col sorriso e accettare meglio tutte le difficoltà che una disabilità fisica come la nostra comporta. Insieme abbiamo scoperto cos’è la felicità. Ci piacerebbe tanto viaggiare insieme! Viviamo distanti circa 900 km e ogni 3-4 mesi ci vediamo per un breve periodo. Mi sposto io (Valentina), perché viaggio agevolmente con l’aereo.

Andrea non può prendere l’aereo, in quanto non può rinunciare un solo momento alla sua sedia. Nei viaggi aerei, la sedia (se ci entra) va in stiva e la persona disabile deve sedersi su un normalissimo ma scomodissimo sedile perché privo di sostegni per la schiena. Nel trasporto inoltre, c’è il rischio che la sedia venga danneggiata irreparabilmente e in quei casi sono grossissimi guai. E’ un pericolo troppo grosso da correre.

Andrea vive in Sicilia e i treni sono lenti e assolutamente non accessibili. L’unico modo che gli rimane per viaggiare è l’auto. Una volta trovato l’autista, nasce un nuovo problema, cioè prenotare negli alberghi. Troppo spesso capita che la stanza considerata “accessibile”, riserva brutte sorprese. Ad esempio può succedere che le porte sono talmente strette da impedire l’accesso alle stanze oppure i bagni troppo piccoli, il gabinetto troppo alto o troppo basso. Questi sono disagi fastidiosissimi. Per ovviare a tutto ciò, vi è una soluzione: acquistare un camper avente tutti i comfort necessari. Qualcosa di simile al modello Sky Free in foto è l’ideale per le nostre esigenze.

Vi chiediamo di aiutarci a raccogliere i fondi o parte dei fondi necessari per comprarlo e allestirlo, il vostro contributo farà si che il desiderio diventi realtà. Ogni singolo contributo, anche piccolo, per noi è importante, ci avvicina al coronare il nostro sogno, viaggiare liberi e spensierati. Condividete in massa, abbiamo bisogno di coinvolgere più persone possibile. Grazie mille”.

Le donazioni possono avvenire attraverso la piattaforma Gofundme al link https://www.gofundme.com/f/un-camper-per-andrea-e-vale