Il giudice monocratico di Messina, Monica Marino si è riservata la decisione sulla richiesta di archiviazione dell’indagine aperta dopo la morte di Enrico Lombardo, il 42enne deceduto durante un fermo dei carabinieri la notte tra il 26 e il 27 ottobre 2019.

«Nei prossimi giorni si saprà se il giudice ha accolto o meno il reclamo proposto dalla difesa della signora Galeani e della figlia», ha sottolineato al termine dell’udienza l’avvocato Piero Pollicino che assiste l’ex moglie e la figlia di Lombardo che non si rassegnano e chiedono giustizia per Enrico. Ieri sera in corteo con il sostegno di Amnesty International Italia e A Buon Diritto ha sfilato per le strade di Messina e, stamattina, dalle 9,30 alle 11,30, manifestazione silenziosa davanti palazzo Piacentini.

Mentre all’interno si discuteva se archiviare o meno le indagini sulla morte di Enrico Lombardo, la sua ex moglie Alessandra Galeani, insieme alle associazioni Amnesty International Italia e A Buon Diritto, hanno manifestato davanti al Tribunale di Messina esponendo lo stesso striscione che ieri li ha visti sfilare per le vie della città in corteo.