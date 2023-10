Il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio, riunitosi Lunedì 23 Ottobre in Seduta ordinaria, ha aderito alla centrale unica di committenza, istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile A.R.L., con l’approvazione di uno schema di Convenzione, e ha attuato il Regolamento di Polizia Urbana.

La proposta della centrale di committenza, che servirà all’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche amministrazioni, è stata approvata con 9 voti favorevoli e 1 astenuto. Il Comune si impegna, in conseguenza dell’adesione alla centrale, al versamento a favore della stessa di una quota di adesione annua, comprensiva di oneri e rapportata al numero di abitanti secondo l’ultimo censimento ISTAT. Il pagamento delle quote annuali dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione per il primo anno, mentre per gli anni successivi entro il 28 Febbraio. La convenzione è stipulata per la durata di 3 anni e si rinnoverà per lo stesso periodo, a meno di un’espressa comunicazione di recesso da inviare almeno 6 mesi prima del termine di scadenza.

Il Regolamento di Polizia Urbana è stato attuato all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti i 10 Consiglieri Comunali presenti (7 di maggioranza e 3 di minoranza). Il suddetto Regolamento è costituito da 40 articoli, suddivisi in 7 titoli, che disciplinano i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità locale, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell’ambiente. Il prospetto detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: sicurezza e qualità dell’ambiente urbano, quiete pubblica e privata, protezione e tutela degli animali, esercizi pubblici e commerciali. Il compito di far osservare il Regolamento è attribuito al personale appartenente alla Polizia Locale; nelle disposizioni vengono indicati tutti i divieti e le sanzioni che potranno essere applicate.

Infine il civico consesso ha modificato il comma 6 dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi”, composta anche dai paesi di Capri Leone e San Salvatore di Fitalia. Viene attributo all’Unione l’esercizio dei seguenti servizi: progetti per la fuoriuscita dal bacino del precariato dei lavoratori nei Comuni dell’Unione; progetti di rafforzamento della struttura organizzativa dei distretti socio-sanitari; randagismo e canili municipali; servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale; centro elaborazione dati; strutture sportive; fondi europei e itinerari turistici; partecipazione a fiere, congressi e manifestazioni per promuovere l’Unione; valutazione del personale e servizi di controlli interni; servizio di Polizia Municipale; servizi tributari e inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro; gestione dello sportello unico per le attività produttive; gestione cantieri di lavoro e parco auto; riqualificazione e manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di aree esistenti e di aree dismesse.